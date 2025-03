POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Unfallverursacher/in flüchtet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am Wochenende beschmierten Unbekannte das Gebäude einer Realschule in der Heidelberger Altstadt mit zahlreichen Graffitis. In der Zeit von Freitag, 14. März und Montag, 17. März beschmierten die Unbekannten das Gebäude in der Straße "Plöck" an fünf Stellen mit Schriftzügen in unterschiedlichen Farben. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ...

mehr