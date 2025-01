Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch und Einbruchversuch in zwei Firmengebäude

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (02.01.) wurde die Polizei zu zwei Firmengebäuden nach Gronau gerufen, nachdem dort ein Einbruch und ein Einbruchversuch festgestellt worden waren.

Wie sich aus vorhandenem Videomaterial ergibt, erfolgte der Einbruch in eines der Firmengebäude am Refrather Weg bereits am Dienstag (31.12.). In den Nachmittagsstunden verschaffte sich demnach ein Täter gewaltsam Zutritt, indem er die Eingangstür aufbrach. Im Inneren des Gebäudes wurden zudem eine Bürotür aufgebrochen und die Büroräume nach Wertgegenständen durchsucht. Zur Tatbeute konnten bei der Anzeigenaufnahme noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 40 Jahre alt, circa 175 cm groß, von kräftigerer Statur, europäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer Kappe, einer dunkelblauen Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Er trug außerdem einen Rucksack mit sich.

Darüber hinaus kam es zu einem versuchten Einbruch in ein benachbartes Firmengebäude. Hier versuchten der oder die unbekannten Täter die Eingangstür aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Das Gebäude wurde zuletzt am Montag (30.12.) in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell