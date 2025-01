POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Büro- und Verwaltungsgebäude

Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Mittwoch (01.01.) wurden der Polizei drei Einbrüche in Einfamilienhäuser im Bergisch Gladbacher Stadtgebiet gemeldet. In der Theodorstraße in Hebborn nutzten unbekannte Täter die einwöchige Abwesenheit der Bewohner und brachen in ihr Einfamilienhaus ein. Hierzu schlugen sie das Fenster der Terrassentür ein und durchsuchten diverse Räume nach Wertgegenständen. Die Bewohner ...

