BPOL-H: Fahrerflucht nach Bahnübergangsunfall in Aligse; LKW reißt Schranke ab

Gestern Nachmittag, gegen halb drei, kam es am Bahnübergang Aligse zu einem schwerwiegenden Vorfall, als ein LKW bei rot geschalteter Ampel über den Bahnübergang fuhr. Während der Durchfahrt des LKW schlossen die Schranken, wodurch der Schrankenbaum durch den Auflieger des Fahrzeugs beschädigt wurde und in das Gleisbett ragte. Der LKW setzte seine Fahrt fort und entfernte sich zunächst unerkannt vom Unfallort.

Kurz darauf fuhr ein Güterzug durch den Bahnübergang und kollidierte mit dem beschädigten Schrankenbaum. Der Triebfahrzeugführer reagierte umgehend und leitete eine Schnellbremsung ein. Glücklicherweise blieb der Güterzug unbeschädigt und konnte seine Fahrt später fortsetzen. Die Strecke wurde jedoch beidseitig gesperrt, um die Situation zu klären.

Sowohl Beamte der Bundespolizeiinspektion Hannover als auch die Landespolizei waren schnell vor Ort, unterstützt von einem Notfallmanager und der Feuerwehr Aligse. Die Einsatzkräfte nahmen den Unfallort auf und führten die notwendigen Maßnahmen durch. Nach der Unfallaufnahme wurde der beschädigte Schrankenbaum durch die DB-Störbeseitigung ausgetauscht.

Zeugen des Vorfalls konnten wertvolle Hinweise zum Tathergang und dem LKW geben, was zu einer schnellen Identifizierung des Fahrzeugs führte. Der LKW wurde in einem nahegelegenen Betrieb aufgefunden, wo durch die Bundespolizisten Spuren gesichert werden konnten. Bei der Begutachtung des Fahrzeugs wurde eine Lackbeschädigung am Oberteil des Aufliegers festgestellt. Der Fahrer (59) des LKW ist vorerst tatverdächtig. Von ihm wurde die Identität festgestellt. Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Sachbeschädigung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

