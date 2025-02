LPI-NDH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Bad Langensalza (ots) - Am Dienstag kam es gegen 13 Uhr zu dem Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und der Polizei in der Rosenstraße. Eine Wohnzimmertür hatte aufgrund unsachgemäßer Lagerung von heißer Asche Feuer gefangen, der Sachschaden beläuft sich auf etwa eintausend Euro. Die Wohnungsinhaberin wurde mit der Verdacht der Alkoholintoxikation in ein Klinikum gebracht, welches sie aber nach kurzer Zeit wieder ...

