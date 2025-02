LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich

Bleicherode (ots) - Am Montagabend zerstörten bislang Unbekannte die Seitenscheibe eines Pkw, der in der Gartenstraße abgestellt war. Der oder die Täter erbeuteten daraus ein Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 17.55 Uhr und 18.55 Uhr. Wer hat die Tat bemerkt? Wer hat beobachtet, wie sich jemand an dem Auto zu schaffen machte? Hinweise nimmt die Polizei in ...

mehr