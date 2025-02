Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Ermittlungsverfahren nach Verkehrskontrolle in zwei Akten

Mühlhausen (ots)

Am Montagabend beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich gegen 18 Uhr einen Skoda einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nach dem Anhalten in der Eisenacher Straße trat der 39-jährige Fahrer die Flucht zu Fuß an, konnte jedoch schnell gestellt werden. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Nach einem Atemalkoholtest standen deutlich mehr als ein Promille zu Buche. Zudem war der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Während der polizeilichen Maßnahmen griff der Mann die Beamten tätlich an, verletzte sie jedoch nicht. Der Mann und seine Partnerin, eine 33-Jährige, vollendeten das Sammelsurium der Strafanzeigen im ersten Akt durch das beharrliche Beleidigen der Polizisten während des Einsatzes. Zudem wurde gegen die Beifahrerin, welche als Halterin des Skoda auftrat, ein Ermittlungsverfahren wegen des Ermächtigens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ihres Gatten eingeleitet, denn wer wissentlich jemanden sein Fahrzeug überlässt, obwohl der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, macht sich ebenso strafbar.

Das zweite Aufeinandertreffen des Paares mit den Beamten ließ nicht lange auf sich warten. Die Frau, welche ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, bewegte das Fahrzeug nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vom zuvor bestimmten Anhalteort weg. Bis zur erneuten Anhaltung war die Frau noch im Besitz einer Fahrerlaubnis - im Anschluss wurde aufgrund der vorliegenden Trunkenheit im Straßenverkehr der Führerschein sichergestellt und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Zur Unterbindung weitere Straftaten stellten die Beamten auch den Fahrzeugschlüssel sicher.

