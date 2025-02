Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++PKW fährt Fußgängerin an und flüchtet+++

Oldenburg (ots)

Am Montag, gegen 07:00 Uhr, kommt es in Westerstede-Mansie zu einem Verkehrsunfall zwischen einem dunklen PKW VW der Golf-Klasse und einer Fußgängerin. Eine 17jährige Fußgängerin aus Westerstede will die Einmündung "Südholter Straße" passieren und wartet zunächst, da sich ein PKW aus Richtung Torsholt nähert, der nach rechts abbiegen will. Als dieser anhält, setzt die bevorrechtigte Fußgängerin ihren Weg fort. Nun fährt auch der PKW wieder an und touchiert die Fußgängerin, wodurch diese verletzt wird. Der PKW setzt die Fahrt schließlich in Richtung Westerstede fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Fußgängerin kann nur angeben, dass es sich um einen VW, vermutlich Golf und mit WST-Ortskennung handelt. Geführt wurde der PKW von einer Frau, etwa 25Jahre alt, mit langen, dunkelblonden Haaren, die zudem eine runde Brille getragen hat. Zeugen oder die unfallbeteiligte PKW-Fahrerin werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede zu melden.

