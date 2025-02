Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Schwerer Verkehrsunfall in Wiefelstede/Spohle

Oldenburg (ots)

Am heutigen Montag, gg. 07:45 Uhr, ist es in Spohle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem LKW gekommen. Eine 68jährige Bockhornerin befuhr mit ihrem Pkw VW die Vareler Straße in Richtung Wiefelsteder Straße. Zum Unfallzeitpunkt war es sehr neblig. Warum die Frau an der vorfahrtsberechtigten Wiefelsteder Straße nicht anhielt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Auf der Wiefelsteder Straße fahrend näherte sich für sie von links ein LKW, der von einem 51jähren Bremer gelenkt wurde. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Pkw etwa 30m weiter in die gegenüberliegende Berme geschleudert. Die Fahrzeugführerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde sie mit einem Rettungswagen in die Ammerlandklinik Westerstede gefahren. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen liegt geschätzt bei mindestens 13.000,--Euro.

