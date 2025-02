POL-OL: 33-jähriger Fahrer fällt durch überhöhte Geschwindigkeit und Alkoholisierung auf

Oldenburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 23-jähriger Mann Opfer einer Körperverletzung. Der Vorfall ereignete sich gegen 00:50 Uhr in der Langen Straße, als der Mann zu Fuß in der Innenstadt unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der 23-Jährige in Höhe eines Imbiss, als er unvermittelt zwei Schläge ins Gesicht erhielt. Der ...

mehr