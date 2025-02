POL-OL: Kabelrollen von Baustelle entwendet - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots) - Am Samstag, den 01.02.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es in Bad Zwischenahn, Am Hogen Hagen, zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 79-jährigen Frau aus Oldenburg. Die 79-jährige aus Oldenburg ging mit ihrer 78-jährigen Schwester auf dem Gehweg der Straße Am Hogen Hagen in Richtung Ortskern Bad ...

mehr