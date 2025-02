Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Handtaschenraub in Bad Zwischenahn+++

Am Samstag, den 01.02.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es in Bad Zwischenahn, Am Hogen Hagen, zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 79-jährigen Frau aus Oldenburg. Die 79-jährige aus Oldenburg ging mit ihrer 78-jährigen Schwester auf dem Gehweg der Straße Am Hogen Hagen in Richtung Ortskern Bad Zwischenahn. Als sie zwei männliche Personen, welche auf dem Gehweg standen, passierten, griff einer der Personen nach der Handtasche der 79-jährigen. Da die Handtasche über dem Arm gesichert getragen wurde, musste der Täter sie der Frau entreißen. Dadurch stürzte die Frau und verletzte sich schwer. Die beiden Täter flüchteten in Richtung Kurpark. Ein Täter war mit einem dunklen Oberteil mit Kapuze, der andere mit einem hellen Oberteil mit Kapuze bekleidet. Beide sind ungefähr 180 cm groß und von schlanker Statur. Wem die Täter zur Tatzeit oder nach der Tat aufgefallen sind oder wer Angaben zur Identität der Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403/927-115 zu melden. (145723)

