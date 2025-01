POL-OL: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots) - In der Nacht zum 30. Januar versuchten bislang unbekannte Täter, in einen Supermarkt an der Hauptstraße in Apen einzubrechen. Gegen 23:45 Uhr bemerkten Polizeibeamte während einer Streifenfahrt die aktivierte Alarmleuchte des Marktes. Bei der anschließenden Überprüfung stellten sie fest, dass die äußere Glasschiebetür einen Spalt offenstand ...

mehr