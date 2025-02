Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung ++

Oldenburg (ots)

++ Verkehrsunfall ++

Am Samstag, 01.02.2025, verursachte ein 48 Jahre alter Oldenburger um 01.10 Uhr einen Verkehrsunfall. Er kam in dem Kreuzungsbereich Cloppenburger Straße / Landwehrstraße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmasten sowie mehrere Verkehrsschilder. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, Trümmerteile des Pkw und der öffentlichen Verkehrseinrichtungen verteilten sich über den gesamten Kreuzungsbereich. Die Unfallstelle musste gesperrt, der Verkehr umgeleitet werden. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und in einem Krankenhaus stationär behandelt. Er stand unter Alkoholeinfluss, war aufgrund seiner Verletzungen nicht in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Stadt Oldenburg erschien wegen der Beschädigungen an der Ampelanlage und den Verkehrsschildern vor Ort. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. +143951

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell