Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Durch Raubstraftat erlangtes Taxi verursacht Unfälle+++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 02.02.2025, kam es in Bad Zwischenahn gegen 00:32 Uhr zu einem räuberischen Angriff auf einen Taxifahrer. Der 39-jährige Taxifahrer beförderte fünf stark alkoholisierte Personen nach Bad Zwischenahn. Nachdem eine männliche Person in Bad Zwischenahn ausstieg, geriet er mit den verbliebenen Fahrgästen, einmal männlich 59 Jahre und dreimal weiblich im Alter von 37,58 und 63, in einen Streit, in dessen Folge der männliche Fahrgast gegenüber dem Taxifahrer handgreiflich wurde. Daraufhin flüchtete der Taxifahrer aus dem Taxi und informierte die Polizei. Als die Polizeibeamten kurze Zeit später am Einsatzort eintreffen, stellten sie fest, dass das Taxi von den Fahrgästen entwendet wurde. Über die Leitstelle der Polizei gingen nun mehrere Anrufe ein. Zunächst meldete sich eine 31-jährige Fahrzeugführerin, deren Pkw Ford Fiesta auf der Tannenkampstraße von einem Taxi gerammt wurde. Ohne sich um die verunfallte Fahrzeugführerin zu kümmern setzten die Insassen ihre Fahrt mit dem Taxi fort. Ein weiterer Anrufer meldete, dass soeben ein Taxi im Kreisverkehr der Hermann-Ehlers-Straße, nachdem es ein Verkehrsschild und eine Laterne gerammt hatte, auf einer Grünfläche verunfallt war. Die Fahrzeuginsassen sollten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreit haben. Der Anrufer, welcher den Insassen zu Hilfe kommen wollte, wurde daraufhin noch vor dem Eintreffen der Polizei vom männlichen Insassen körperlich angegangen und dadurch leicht verletzt. Alle vier Insassen des Taxis konnten von der eintreffenden Polizei gestellt werden. Da keiner der Personen Angaben zum Tathergang machen wollte, ordnete die Staatsanwaltschaft bei allen vier Insassen eine Blutentnahme an. Gegen alle Personen wird nun u.a. wegen räuberischen Diebstahls auf Kraftfahrer sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Da der männliche Fahrgast im Verlaufe der polizeilichen Maßnahmen auch gegenüber den Polizeibeamten handgreiflich wurde, erwartet diesen darüber hinaus ein Verfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Am verunfallten Taxi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die 31-jährige Fahrzeugführerin des Pkw Ford Fiesta wurde leicht verletzt.

