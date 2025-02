Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Starkstromkabel von Baustelle entwendet

Großengottern (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde eine Baustelle an der Mühlhäuser Straße von Dieben heimgesucht. Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 7.50 Uhr, durchtrennten und entwendeten der oder die Täter ein Elektrokabel. Außerdem verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt in einen Bauwagen. Ob daraus etwas erbeutet wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0048896

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell