PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Räuber scheitert +++ Einbruch in Restaurant +++ Alarmanlage löst aus - Einbrecher flüchten +++ Motorrad gestohlen +++ Fahrzeuge beschädigt +++ Unfallflucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Räuber scheitert,

Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Donnerstag, 06.02.2025, 17.30 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend kam es zu einem Raubversuch auf einen Kiosk in Friedrichsdorf. Gegen 17.30 Uhr betrat der bislang unbekannte Täter den Verkaufsraum in der Hugenottenstraße. Unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe forderte er den Angestellten auf, das Bargeld herauszugeben. Als dieser dem Räuber einen Baseballschläger zeigte, ergriff der Mann die Flucht in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei fahndet jetzt nach ihm. Es handelt sich um einen etwa 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann. Er war mit einer schwarzen Jacke, einer rot/weiß/schwarzen Hose sowie weißen Schuhen bekleidet. Sein Gesicht hatte er mit einer Sturmhaube maskiert. Er sprach akzentfreies Deutsch und führte eine schwarze Tasche mit sich. Die Polizeistation Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbruch in Restaurant,

Bad Homburg, Kirdorf, Stedter Weg, Donnerstag, 06.02.2025, 21.30 Uhr bis Freitag, 07.02.2025, 10.25 Uhr

(ro)Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf in ein Restaurant eingestiegen. Die Einbrecher warfen zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr und Freitag, 10.25 Uhr eine Scheibe der Gaststätte im Stedter Weg ein und gelangten so ins Innere. Anschließend entwendeten sie einen Tresor, in dem sich über 1.000 Euro Bargeld befand, und flüchteten unerkannt. Der durch die Täter verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Mögliche Hinweise im vorliegenden Fall nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Alarmanlage löst aus - Einbrecher flüchten, Bad Homburg, Siemensstraße, Freitag, 07.02.2025, 23 Uhr

(ro)Am späten Freitagabend lösten Einbrecher in Bad Homburg die Alarmanlage eines Bürogebäudes aus. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter verfolgte noch einen der Täter.

Den Spuren am Tatort nach waren die beiden Einbrecher etwa 1 Stunde vor Mitternacht auf das Dach des Gebäudes in der Siemensstraße geklettert und hatten dort ein Fenster gewaltsam geöffnet. Hierdurch lösten sie die Alarmanlage aus. Beide Täter ergriffen sofort die Flucht, wobei ein Täter noch von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter kurze Zeit zu Fuß verfolgt wurde. Sein Komplize konnte unerkannt das Weite suchen. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Flüchtigen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Ein Täter wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er war mit einem grauen Kapuzenpullover, einer braunen Lederjacke und einer hellen Cargohose bekleidet. Weitere Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Motorrad aus Garage gestohlen,

Friedrichsdorf, Seulberg, Im Dammwald, Mittwoch, 15.01.2025, 11 Uhr bis Samstag, 08.02.2025, 11 Uhr

(ro)Am Samstag zeigte ein Mann den Diebstahl seines Motorrads aus einer Garage in Friedrichsdorf an. Zwischen Mittwoch, 15.01.2025 und Samstag, 08.02.2025 machten sich Diebe an einer Garage in der Straße "Im Dammwald" im Stadtteil Seulberg zu schaffen und entwendeten eine "Yamaha XS 650" aus dieser, nachdem sie ein Stahlseil durchtrennt hatten, mit dem das Zweirad gesichert war. Der Wert der Maschine beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Zuletzt war das Kennzeichen "HG-XS57" an dem Motorrad angebracht. Von den Dieben sowie der Yamaha fehlt bislang jede Spur. Sollten Sie Hinweise in diesem Fall geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung.

5. Zwei Fahrzeuge beschädigt,

Friedrichsdorf, Seulberg, Obere Römerstraße, Frankenweg, Samstag, 08.02.2025, 19 Uhr bis Sonntag, 09.02.2025, 10.30 Uhr

(ro)In Friedrichsdorf-Seulberg haben Vandalen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen zwei Fahrzeuge beschädigt. Die Randalierer warfen jeweils mit einem Blumenkübel eine Fensterscheibe eines in der "Oberen Römerstraße" geparkten grauen Citroens sowie eines im Frankenweg abgestellten schwarzen VW ein. Sie hinterließen einen Gesamtschaden von 500 Euro. Die Polizei in Bad Homburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

6. Unfallflucht,

Friedrichsdorf, Köppern, Köpperner Straße, Freitag, 07.02.2025, 9 Uhr

(ro)Am Freitagmorgen kam es in Friedrichsdorf-Köppern zu einer Verkehrsunfallflucht. Einer Zeugin fiel gegen 9 Uhr ein weißer Sattelzug in der Köpperner Straße auf. Bei einem Wendemanöver in der Kiehlstraße kollidierte der weiße Auflieger mit einem dort abgestellten blauen Skoda Octavia, welcher hierdurch massiv auf der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Die Fahrerin bzw. der Fahrer des LKW hatte sich anschließend entfernt, ohne den daraus resultierenden Pflichten nach einem Unfall nachzukommen. Der Schaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell