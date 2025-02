PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche im Hochtaunuskreis +++ Werkzeuge gestohlen +++ Sachbeschädigung durch Graffiti +++ Körperverletzung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Wohnungseinbruchdiebstahl aus Mehrfamilienhaus

61381 Friedrichsdorf, Mühlstraße

Freitag, 07.02.2025, 07:00 Uhr - Freitag, 07.02.2025, 19:40 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum gewaltsamen Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, in welche sie über die Terassentür gelangten. Die unbekannten Täter durchsuchten daraufhin das Wohnungsinnere. Hier entwendeten die Täter mehrere Schmuckstücke. Im Anschluss flüchteten sie samt Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebesgutes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen -und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06172 / 120-0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Wohnungseinbruchdiebstahl aus Mehrfamilienhaus

61352 Bad Homburg v.d.Höhe, Buchenweg

Samstag, 08.02.2025, 18:15 Uhr bis Samstag, 08.02.2025 21:45 Uhr

Am Samstag, den 08.02.2025, kam es in den Abendstunden zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Ober-Erlenbach. Der/ die unbekannte(n) Täter nutzten die Abwesenheit der Wohnungseigentümer des Mehrfamilienhauses aus und beschädigten die Glasscheibe der Terrassentür. So gelangten sie in die Räumlichkeiten und entwendeten hier diversen Schmuck. Anschließend entfernte(n) er/ sie sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf 600,00 EUR geschätzt. Das Stehlgut beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen -und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06172 / 120-0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. Wohnungseinbruchsdiebstahl mit Täterbeschreibung in Einfamilienhaus

61440 Oberursel, Henricusstraße

Freitag, den 07.02.2025, 19:50 Uhr

In der oben genannten Tatzeit kam es in der Henricusstraße in Oberursel zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Durch Aufhebeln der Hauseingangstür gelangten die unbekannten Täter in das Wohnobjekt, welches sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Bei der Tatausübung wurden die Täter vom Wohnungseigentümer gestört, sodass sie samt Diebesgut vom Tatort flohen. Hierbei konnten sie beobachtet werden. Das Fluchtmittel, sowie die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Fluchtmittel:

- blauer PKW (SUV), Kennzeichen unbekannt

Fluchtrichtung:

- in Richtung Weingärtenstraße

Personenbeschreibung Täter 1:

- männlich, 35-40 Jahre, dunkle, graumelierte Haare, Brille

Personenbeschreibung Täter 2:

- männlich, 25-30 Jahre, 170-180cm, schlanke Statur, dunkle, kurze Haare, schwarze Jacke, schwarze Hose

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeistation Oberursel (06171-6240-0), oder jede andere Polizeistation, entgegen.

4. Wohnungseinbruchdiebstahl

61476 Kronberg im Taunus, Niddastraße

Freitag, 10.01.2025 bis Sonntag, 02.02.2025

Unbekannte Täter haben sich über eine am Haus angebrachte Wartungsleiter Zugang zu einem Balkon verschafft. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten diese dann in das Wohnhaus. Aus dem Haus entwendeten die Täter Münzen, sowie Schmuck und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Königstein (06174/9266-0) in Verbindung zu setzen.

5. Diebstahl von Baumaschinen

61462 Königstein im Taunus, Bischoff-Kaller-Straße

Samstag, den 08.02.2025, 12:00 Uhr - 13:30 Uhr

Unbekannte Täter haben sich Zugang zu einem umzäunten Baustellengelände verschafft und dieses durchsucht. Von der Baustelle stahlen die unbekannten Täter mehrere Werkzeuge und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Königstein (06174/9266-0) in Verbindung zu setzen.

6. Sachbeschädigung durch Graffiti an Brücke

61352 Bad Homburg v.d.Höhe, Im Birkengrund

Samstag, den 08.02.2025, 20:00 Uhr bis Samstag, den 08.02.2025, 22:45 Uhr

Am Abend des 08.02.2025 begaben sich unbekannte Täter an eine Brücke und besprühten diese mit Graffiti auf einer Fläche von 150cm Höhe und 50cm Breite in pinker Farbe.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation in Bad Homburg (06172/120-0) in Verbindung zu setzen.

7. Körperverletzung

61462 Königstein im Taunus, Dingweg

Sonntag, den 02.02.2025, 20:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter erschienen am Abend des 02.02.2025 hinter dem sich auf dem Heimweg befindlichen Geschädigten. Einer der beiden Männer habe den Geschädigten ergriffen, umgedreht und ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Königstein (06174/9266-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell