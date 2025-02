PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tankstelle überfallen +++ Auto gestohlen +++ Geschubst und gedroht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Tankstelle überfallen,

Friedrichsdorf, Seulberg, Höhenstraße, Donnerstag, 06.02.2025, 21.50 Uhr

(da)Am Donnerstagabend kam es zu einem Raub auf eine Tankstelle im Friedrichsdorfer Stadtteil Seulberg. Gegen 21.50 Uhr betrat der bislang unbekannte Täter den Verkaufsraum in der Höhenstraße. Unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe forderte er den Angestellten auf, das Bargeld herauszugeben und in eine mitgebrachte Mülltüte zu packen. Mit der Beute flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei fahndet jetzt nach dem Räuber. Es handelt sich um einen etwa 1,65 bis 1,75 Meter großen Mann mit schlanker Statur. Er war bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze, einer olivgrün/braunen langen Sporthose, Gartenhandschuhen mit grüner Außenseite und schwarzer Innenseite sowie schwarzen Sportschuhen mit weißen Schnürsenkeln. Sein Gesicht hatte er mit einer Sturmhaube maskiert. Er sprach akzentfreies Deutsch und hatte ein jugendliches Auftreten. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Auto gestohlen,

Bad Homburg, Kirdorf, Karl-Horn-Straße, Donnerstag, 06.02.2025, 20.15 Uhr bis Freitag, 07.02.2025, 6.15 Uhr

(da)Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf ein Auto gestohlen. Der betroffene weiße Toyota Land Cruiser parkte seit Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr in der Karl-Horn-Straße in Höhe der Hausnummer 9. In der Zeit bis Freitagmorgen, 6.15 Uhr, entwendeten die Diebe den Wagen dann auf bislang unbekannte Art und Weise. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach den Tätern und dem Toyota, an dem zuletzt die Kennzeichen "HG-K 2288" angebracht waren. Möglicherweise nutzten die Diebe sogenannte Funkwellenverlängerer, um in das Auto zu gelangen. Mit diesen Geräten ist es möglich, die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Niemals den Schlüssel in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können! Mögliche Hinweise im vorliegenden Fall nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Geschubst und gedroht,

Bad Homburg, Kisseleffstraße, Mittwoch, 05.02.2025, 17 Uhr

(da)Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Bad Homburg eine Frau geschubst und bedroht. Gegen 17 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Louisen-Arkaden zu einem Streit zwischen einer Frau und einem Unbekannten. Auslöser war das Parkverhalten des Mannes. Im Verlauf des Streits beleidigte und bedrohte der Mann die Frau mehrfach, packte sie und stieß sie zu Boden. Anschließend stieg er in einen dunklen Transporter mit Böblinger Kennzeichen (BB) und fuhr davon. Bei dem Täter handelt es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann. Er war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine normale Statur und schwarze, kurze Haare. Er war dunkel gekleidet mit Winterjacke, Hose und Schuhen. Er machte auf die Geschädigte einen osteuropäischen Eindruck und sprach mit ihr jugoslawisch. Hinweise zu dem Mann und dem Auto nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell