POL-HG: In Reihenhaus eingebrochen +++ Einbruch in Firma scheitert

1. In Reihenhaus eingebrochen,

Oberursel (Taunus), Gattenhöferweg, Mittwoch, 05.02.2025, 13.20 Uhr bis 13.50 Uhr (my)Am Mittwochmittag kam es in Oberursel im Gattenhöferweg zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zutritt in den Garten des Hauses. Ins Innere gelangten sie, in dem sie die Glasscheibe der Terrassentür gewaltsam zerschlugen. Nachdem einige Wohnräume augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht worden waren, flüchteten die Einbrecher ohne Beute. Der Gesamtschaden an der Verandatür beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnte, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung.

2. Einbruch in Firma scheitert,

Oberursel (Taunus), Gablonzer Straße, Montag, 03.02.2025, 11 Uhr (ro)Übers Wochenende scheiterten Einbrecher beim Versuch, in eine Firma in Oberursel einzubrechen. Die Täter machten sich zunächst gewaltsam am Tor des Grundstücks in der Gablonzer Straße zu schaffen und gelangten so auf das Gelände. Mehrere Versuche über eine Wellblechwand ins Innere einzudringen scheiterten. Schließlich ließen die Kriminellen von ihrem Vorhaben ab und suchten das Weite. Der Einbruchsversuch wurde am Montagvormittag zur Anzeige gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, auch hinsichtlich des genauen Tatzeitraumes, aufgenommen. Hinweise in dieser Sache melden Sie bitte der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0.

