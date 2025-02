POL-HG: Telefonbetrüger erbeuten Schmuck +++ Erfolgloser Einbrecher aufgenommen +++ Festnahmen nach Kraftfahrzeugrennen

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Telefonbetrüger erbeuten Schmuck,

Bad Homburg, Sonntag, 02.02.2025

(da)Betrüger haben am Sonntag in Bad Homburg nach einem Schockanruf Schmuck und Kontodaten erbeutet. Die Täter meldeten sich am Abend telefonisch bei der 84-Jährigen und teilten ihr in der leider mittlerweile erprobten Masche mit, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, nun in Untersuchungshaft sitze und sie eine Kaution hinterlegen müsse. Durch das überzeugende schauspielerische Talent der Betrüger verunsichert, suchte die Dame daraufhin ihren Schmuck zusammen, der bald darauf von einem Mann an der Haustür abgeholt wurde. Dabei übergab sie auch sensible Bankdaten. Der finanzielle Schaden für die Frau ist daher noch nicht absehbar. Als der Betrug aufflog, entschloss sich die 84-Jährige zu einem mutigen Schritt: Sie informierte die Polizei. Ein Schritt, den viele Opfer nicht wagen. Zu groß ist die Scham, auf einen solchen Betrug hereingefallen zu sein. Doch diese Scham hilft nur einem: dem Betrüger. Umso wichtiger ist es, mit seinen Angehörigen über solche Betrügereien zu sprechen. Denn der Schockanruf ist eine Masche, die sich gezielt an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger richtet. Diese "Zielgruppe" informiert sich möglicherweise nicht regelmäßig über derartige Delikte und ist dann im schlimmsten Fall überfordert, wenn sich die Betrüger als vermeintliche Polizei am Telefon melden und durch ihr geschultes und hochprofessionelles Auftreten gezielt die Ängste und Sorgen ihrer Opfer ausnutzen. Oft ist gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe auch der Wunsch besonders groß, ihren Kindern oder Enkelkindern zu helfen. Deshalb bittet die Polizei: Überlegen Sie, wer in Ihrem Bekanntenkreis noch nicht von dieser Betrugsmasche gehört haben könnte und sprechen Sie diese Personen gezielt darauf an! Nur so kann dem Treiben ein Riegel vorgeschoben werden.

2. Erfolgloser Einbrecher aufgenommen,

Friedrichsdorf, Seulberg, Alt Seulberg, Sonntag, 02.02.2025, 3.20 Uhr

(da)Am frühen Sonntagmorgen wurde ein erfolgloser Einbrecher von einer Videokamera aufgezeichnet. Gegen 3.20 Uhr versuchte sich der bislang unbekannte Täter am Eingang einer Versicherungsfiliale. Dort wollte er die Tür gewaltsam öffnen. Dies gelang ihm jedoch nicht, weshalb er unverrichteter Dinge wieder abzog. Seine Tat wurde jedoch von einer Videokamera aufgezeichnet. Demnach handelt es sich bei dem Täter um einen Mann, der mit einem weißen Kapuzenpullover, einer weißen Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet war. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Festnahmen nach Kraftfahrzeugrennen,

Landesstraße 3004 (Kanonenstraße), zwischen Schmitten und Sandplacken, Samstag, 01.02.2025, 22.15 - 22.50 Uhr

(da)Drei hochmotorisierte Autos sollen sich am Samstagabend am Großen Feldberg ein Rennen geliefert haben. Gegen 22.50 Uhr gingen bei der Polizei Notrufe ein, dass auf der Landesstraße 3004 zwischen Schmitten und Sandplacken ein grauer Audi, ein schwarzer BMW und ein grauer Toyota wiederholt mit Vollgas unterwegs seien. Mehrere Streifen der Polizeistationen Usingen und Königstein fahndeten daraufhin nach den beteiligten Sportwagen, die alle am Sandplacken angetroffen werden konnten. Bei den Fahrern handelte es sich um drei junge Männer im Alter von 22 bis 24 Jahren aus Frankfurt, Köln und Obertshausen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Ihre Fahrzeuge, Mobiltelefone und Führerscheine wurden im Zuge der Ermittlungen sichergestellt. Hinweise auf vorangegangenen Alkoholkonsum lagen nicht vor. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Hochtaunus hat nun die Ermittlungen übernommen. Wem die Sportwagen an dem Abend rund um den Feldberg aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

