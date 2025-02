PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher kommen durch den Keller +++ Sachschäden durch Verkehrsunfallfluchten +++ Terrassentür aufgebrochen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Hoher Sachschaden durch Unfallflüchtigen verursacht,

Bad Homburg v. d. H., Parkhaus "Kurhaus Bad Homburg"

Freitag, 31.01.2025, 20:04 Uhr

Am Freitagabend beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im "Kurhaus Parkhaus" das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug des Geschädigten. Bei dem geparkten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Mercedes GLC 300.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die Polizei oder einen Fahrzeugverantwortlichen zu informieren.

An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000 EUR.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Einbrecher hebeln Kellertür auf,

Steinbach (Taunus), Praunheimer Weg

Freitag, 31.01.2025, 18:00 Uhr bis 20:10 Uhr

Eine kurze Abwesenheit nutzten unbekannte Täter am Freitagabend aus und hebelten die Kellertür eines Reihenhauses in Steinbach auf. In dem Wohnhaus durchsuchten die Täter nahezu alle Räumlichkeiten und konnten hier Schmuck entwenden. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. Fahrzeugscheiben eingeschlagen,

Oberursel (Taunus), Lindenstraße

Bis Samstag 01.02.2025, 00:22 Uhr

Mindestens ein unbekannter Täter schlug in dem nicht genau bekannten Zeitraum die Seitenscheiben eines grauen VW Arteon in der Oberurseler Lindenstraße ein. Sowohl die vordere, als auch die hintere Beifahrerscheibe wurden hierbei komplett zerstört, ob der Täter etwas aus dem Fahrzeug entwendete ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

4. Unfallflucht nach Fehler beim Einparken,

Oberursel, Lange Straße

Donnerstag, 30.01.2025, 14:30 Uhr bis Freitag, 31.01.2025, 11:00 Uhr

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten. Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen grauen VW Golf Plus.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die Polizei oder einen Fahrzeugverantwortlichen zu informieren.

An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.000 EUR.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

5. Einbruch über die Terrassentür,

Grävenwiesbach, Bornwiesen

Samstag, 01.02.2025, 15:30 Uhr bis 20:45 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich mittels eines Spannungsbruches über die Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Grävenwiesbach. In dem Wohnhaus durchsuchten die Täter nahezu alle Räumlichkeiten und konnten Modeschmuck und eine Armbanduhr entwenden. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Usingen unter 06081/9208-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

