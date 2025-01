PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bei Schockanruf Schmuck erbeutet +++ Frontscheibe eingeschlagen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bei Schockanruf Schmuck erbeutet,

Kronberg, Mittwoch, 29.01.2025

(da)Am Mittwoch haben Telefonbetrüger in Kronberg Beute gemacht. Gegen Mittag meldeten sich die Betrüger bei einem Rentnerehepaar und gaben sich zunächst schauspielerisch als Tochter aus. Unter Tränen gestand die vermeintliche Tochter, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Doch schon bald wurde der Hörer an die "Polizei" weitergereicht, die das Ehepaar massiv unter psychischen Druck setzte. So sollte das Paar 125.000 Euro Kaution für die Tochter hinterlegen. Wenig später stand ein Mann vor der Haustür, der sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts ausgab. Dieser nahm diverse Schmuckstücke an sich. Leider stellte sich erst viel zu spät heraus, dass die echte Tochter nie im Gefängnis war und es sich bei den Personen am Telefon und an der Haustür um Betrüger handelte. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und fahndet nach dem Mann, der den Schmuck an der Haustür abgeholt hatte. Er soll etwa 1,75 Meter groß und 30 Jahre alt sein. Außerdem wurde er als dunkelhäutig mit dunklen Haaren und Bart beschrieben. Auffällig an ihm sei auch ein dicker "Bierbauch" gewesen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Steppjacke, einem olivgrünen Strickpullover, Jeans und einem türkisfarbenen Mundschutz. Wem im Wohngebiet zwischen der Königsteiner Straße und der Hainstraße eine Person aufgefallen ist, auf die die Personenbeschreibung zutrifft, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

2. Frontscheibe eingeschlagen,

Königstein, Falkenstein, Am Bergschlag, Dienstag, 28.01.2025, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 29.01.2025, 15 Uhr

(da)Unbekannte haben zwischen Dienstag und Mittwoch in Königstein die Windschutzscheibe eines Autos eingeschlagen. Der betroffene graue VW Golf parkte zwischen 19.30 und 15 Uhr in der Straße "Am Bergschlag" im Stadtteil Falkenstein. In dieser Zeit schlugen die Täter die Frontscheibe ein und verursachten so einen Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

