POL-HG: Mann schlägt Frau und leistet Widerstand +++ Als Polizist ausgegeben +++ Einbruch in Wohnung +++ Holzhütte angezündet +++ Laptops aus Fahrzeug entwendet +++ Schmierereien

1. Mann schlägt Frau und leistet Widerstand, Bad Homburg, Kirdorf, Steingasse, Dienstag, 28.01.2025, 14.40 Uhr

(ro)Im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf hat ein Mann erst eine Frau geschlagen und im Anschluss Widerstand bei seiner Festnahme geleistet. Gegen 14.40 Uhr wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der einer Frau in einem Hof in der Steingasse Schläge angedroht hatte. Die hinzugerufene Streife traf die beiden vor Ort an. Der sichtlich alkoholisierte 47-Jährige hatte zuvor seine 45-jährige Bekannte ins Gesicht geschlagen, wodurch diese leicht verletzt wurde. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme warf der Aggressor plötzlich unvermittelt ein Feuerzeug nach einem Beamten, dieser konnte ausweichen. Bei seiner Festnahme trat der Mann nach einer Polizistin, verfehlte sie aber. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm nach Rücksprache mit einer Richterin Blut entnommen wurde. Anschließend konnte der 47-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

2. Als Polizist ausgegeben und mit Schreckschusswaffe bedroht, Steinbach, Berliner Straße, Dienstag, 28.01.2025, 13.45 Uhr

(ro) In Steinbach hat sich ein Heranwachsender als Polizist ausgegeben und einen Jugendlichen mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 13.45 Uhr einen Streit von fünf bis sechs Personen. Diese sollen an einer Bushaltestelle in der Berliner Straße mit Flaschen geworfen haben. Einer habe einen anderen außerdem mit einer Schusswaffe bedroht. Vor Ort trafen die alarmierten Beamten die Personengruppe an. Ein 20-jähriger Heranwachsender hatte im Rahmen von Streitigkeiten einen 16-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht und sich hierbei als Polizist ausgegeben. Die Waffe konnte bei dem Heranwachsenden aufgefunden und sichergestellt werden. Verletzt wurde niemand. Den 20-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

3. Einbruch in Wohnung,

Oberursel, Lange Straße, Dienstag, 28.01.2025, 18.25 Uhr

(ro)Am Dienstag sind Einbrecher in eine Wohnung in Oberursel eingestiegen. Die Täter kletterten auf den Balkon und drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Balkonfenster in die Wohnung des Mehrfamilienhauses in der "Langen Straße" ein. Samt Bargeld und Schmuck konnten sie unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Fall. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

4. Holzhütte angezündet,

Oberursel, Hardertsmühle, Montag, 27.01.2025, 20:35 Uhr

(da)Unbekannte haben am Montag eine Holzhütte in Oberursel angezündet. Gegen 20.30 Uhr meldeten Zeugen einen Feuerschein in der Nähe der Hardertsmühle in Oberstedten. Feuerwehr und Polizei stellten daraufhin in einem angrenzenden Waldstück eine ältere, nicht mehr genutzte Holzhütte fest. Diese brannte vollständig nieder. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Zeugen hatten zuvor eine Person mit blauer Jeans und roter Jacke beobachtet. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

5. Laptops aus Fahrzeug entwendet,

Bad Homburg, Am Mühlberg, Freitag, 24.01.2025, 10 Uhr bis 11.45 Uhr

(ro)In Bad Homburg knackte ein Dieb am Freitagmorgen ein geparktes Fahrzeug und gelangte an zwei Laptops. Gegen 10 Uhr parkte der Besitzer eines blauen Skoda Octavia sein Auto in der Straße "Am Mühlberg" in Höhe der Hausnummer 57. Als er rund 100 Minuten später zu dem Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter zwei Laptops aus dem Kofferraum gestohlen hatte. Wie der Dieb das Fahrzeug öffnete, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise in der Sache werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

6. Wahlplakate beschmiert,

Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, Samstag, 25.01.2025, 16 Uhr bis Montag, 27.01.2025, 11 Uhr

(ro)Der Polizei in Usingen wurden am Montag mehrere beschmierte Wahlplakate gemeldet. Unbekannte haben die Plakate in der Frankfurter Straße zwischen Samstag und Montag mit Schriftzügen beschmiert. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

7. Stromkasten beschmiert,

Schmitten, Weiltalweg, angezeigt am Montag, 27.01.2025

(ro)Am Montag wurde der Polizeistation Usingen ein beschmierter Stromkasten gemeldet. Unbekannte hatten zu einem bislang nicht bekannten Zeitpunkt einen politisch linksgerichteten Schriftzug aufgesprüht. Dieser wurde später mit Aufklebern aus der rechten Szene überklebt. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

