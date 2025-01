PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Besteck gestohlen +++ Alarmanlage verschreckt Einbrecher +++ Auto überschlägt sich bei Alleinunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Besteck gestohlen,

Friedrichsdorf, Tulpenweg, Donnerstag, 23.01.2025, 8 Uhr bis Samstag, 25.01.2025, 19.40 Uhr

(da)Diebe haben in den vergangenen Tagen aus einem Haus in Friedrichsdorf, Seulberg, Essbesteck gestohlen. Die Täter gelangten zwischen Donnerstag und Samstag auf bislang unbekannte Weise in das Wohnhaus im Tulpenweg. Im Inneren erbeuteten sie Besteck im Wert von mehreren hundert Euro, mit dem sie unerkannt entkamen. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Alarmanlage verschreckt Einbrecher,

Schmitten, Oberreifenberg, Alter Königsteiner Weg, Freitag, 24.01.2025, 17.45 Uhr

(da)Eine Alarmanlage hat am Freitagabend Einbrecher in Schmitten, Oberreifenberg, in die Flucht geschlagen. Gegen 17.45 Uhr löste der Alarm an einem Wohnhaus in der Straße "Alter Königsteiner Weg" aus, als die bislang unbekannten Täter an einem Fenster hebelten. In die Wohnräume gelangten sie deshalb nicht, sondern suchten unerkannt das Weite. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Auto überschlägt sich bei Alleinunfall, Kronberg, Stiftstraße, Sonntag, 26.01.2025, 14.30 Uhr

(da)Bei einem Alleinunfall in Kronberg hat sich am Sonntag ein Auto überschlagen. Ein Mann war gegen 14.30 Uhr mit seinem Peugeot auf der Oberhöchstädter Straße unterwegs und bog nach rechts in die Stiftstraße ab. Dort kollidierte der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Heck eines in der Stiftstraße geparkten Renault. Durch die Kollision überschlug sich der Peugeot und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund von Hinweisen auf vorherigen Alkoholkonsum wurde dort auch eine Blutentnahme durchgeführt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 22.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

