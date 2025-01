PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Anrufe durch falsche Polizeibeamte +++ Auseinandersetzung zwischen Fussballfans +++ Versuchter Einbruch in Pkw +++ Diebstahl aus Fahrradschuppen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten Tatort: 61381 Friedrichsdorf Tatzeit: Samstag 25.01.2025,

Am Samstag kam es in Friedrichsdorf zu mehreren Betrugsversuchen durch Anrufe falscher Polizeibeamter. Die Täter gaben vor, Einbrecher festgenommen zu haben und behaupteten, dabei eine Liste mit den Namen der angerufenen Personen gefunden zu haben. Anschließend erkundigten sie sich gezielt nach Wertgegenständen und Bargeld in den Wohnungen der Betroffenen. Dank der Aufmerksamkeit der Angerufenen blieb es bei einem Betrugsversuch. Keiner der Betroffenen fiel auf die Masche herein, sodass kein Schaden entstand.

Auseinandersetzung zwischen Fußballfans

Tatzeit: Sa. 25.01.2025, 17:45 Uhr Tatort: 61273 Wehrheim Bahnhofstraße

Die drei geschädigten Männer verließen am Samstag fußläufig den Bahnhof in Wehrheim. Hierbei wurden sie von drei unbekannten Tätern in einem Pkw verfolgt. In einer Seitenstraße lauerten den Geschädigten weitere sieben unbekannte Täter auf und schlugen gemeinschaftlich auf diese ein. Bei der Auseinandersetzung wurden die Geschädigten allesamt leicht verletzt. Als Hintergrund wird eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Fußballfans angenommen.

Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Besonders schwerer Fall des Diebstahls in/aus KFZ (Versuch) Tatzeit: Samstag, den 25.01.2025, 15:30 Uhr bis 20:09 Uhr Tatort: Siemensstraße, 61449 Steinbach (Taunus)

Der unbekannte Täter schlug mittels eines unbekannten Gegenstands die Beifahrerscheibe eines blauen VW Passat die Beifahrerscheibe des Geschädigten ein. Hinweise auf eine Entwendung liegen derzeit nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200,00 Euro.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise werden bei der Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis unter der Telefonnummer 06171/6240-0 entgegengenommen.

Diebstahl aus Fahrradschuppen

Tatort: 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Forsthausstraße Tatzeit: Samstag 25.01.2025, 15:30 -17:15 Uhr

Am Samstag kam es im Garten eines Wohnhauses in Bad Homburg zu einem Einbruch in einen Fahrradschuppen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang, indem er die Tür des Schuppens aufbrach. Aus dem Inneren entwendete er ein Fahrrad und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1400,- Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Bad Homburg, Tel.: 06172/120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell