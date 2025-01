PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falsche Bankmitarbeiter am Telefon +++ Einbrecher erbeuten Schmuck +++ Bargeld bei Einbruch entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falsche Bankmitarbeiter am Telefon,

Königstein, Mittwoch, 22.01.2025

(da)Telefonbetrüger haben sich am Mittwoch bei einer Frau in Königstein als Bankmitarbeiter ausgegeben. Durch geschickte Gesprächsführung veranlassten sie Überweisungen in Höhe von knapp 20.000 Euro. Dabei gaben sich die Betrüger als Sicherheitsmitarbeiter der Hausbank der Angerufenen aus und teilten mit, dass es zu unberechtigten Zugriffsversuchen auf ihr Konto gekommen sei. Im Laufe des Gesprächs gelangten sie an die Kontodaten, TANs und Passwörter der Königsteinerin und führten eigenständig Überweisungen in Höhe von knapp 20.000 Euro durch. Erst nach Beendigung des Telefonats schöpfte die nunmehr Betrogene Verdacht. Zu diesem Zeitpunkt war das Geld jedoch bereits abgebucht. Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, TANs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anweisen, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck,

Usingen, Am Lindenberg, Mittwoch, 22.01.2025, 16 bis 18 Uhr

(da)Am Mittwochnachmittag erbeuteten Einbrecher in Usingen Schmuck. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen 16 und 18 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Lindenberg". Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten sie in die Wohnräume, die sie anschließend nach Wertgegenständen durchsuchten. Dabei erbeuteten sie Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Hinweise nimmt die Polizeistation in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Bargeld bei Einbruch entwendet,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Adelhartstraße, Mittwoch, 22.01.2025, 16.45 Uhr bis 23.45 Uhr

(da)Einbrecher sind am Mittwoch in eine Wohnung in Bad Homburg, Ober-Erlenbach, eingedrungen. Die Täter gelangten zwischen 16.45 Uhr und 23.45 Uhr auf den Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Adelhartstraße. In der Wohnung durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen. Dabei stießen sie auf Bargeld, mit dem sie unerkannt flüchteten. Sollten Sie Hinweise in dieser Sache geben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell