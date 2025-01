PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Polizisten angegriffen +++ Schmuck aus Einfamilienhaus entwendet +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Einbruchversuch in Einfamilienhaus +++ Dieb nutzt Gelegenheit +++ Geldbörse aus Rucksack entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Polizisten angegriffen,

Oberursel, Im Rosengärtchen, Mittwoch, 22.01.2025, 03:15 Uhr (am)In der Nacht auf Mittwoch griff ein Mann Polizisten in Oberursel an. Die Polizeibeamten wurden aufgrund eines Streits um 03:15 Uhr in Straße "Im Rosengärtchen" gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, warf ein 41-Jähriger aus Darmstadt ein Skateboard in Richtung der Polizisten und verhielt sich sehr aggressiv. Durch Tritte, Spucken, Bedrohungen und Beleidigungen wehrte er sich gegen die anschließende Festnahme, ohne jeglichen Erfolg. Aufgrund einer Verletzung an der Hand wurde der Randalierer ins Krankenhaus verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizisten wurden nicht verletzt. Der Angreifer wird sich nun wegen zahlreicher Delikte strafrechtlich verantworten müssen.

2. Schmuck aus Einfamilienhaus entwendet, Kronberg, Freseniusweg, Dienstag, 21.01.2025, 10:00 Uhr

(hi)Am Dienstagmorgen entwendete ein Einbrecher Schmuck aus einem Wohnhaus in Kronberg. Nach bisherigen Ermittlungen hebelte der Einbrecher gegen 10 Uhr das Kellerfenster eines Einfamilienhaues im Freseniusweg auf. So ins Innere gelangt, durchsuchte er die Räumlichkeiten. Auf seinem Beutezug entwendete er unter anderem Schmuck. Anschließend konnte er unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen Hinweise an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 mitzuteilen.

3. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Friedrichsdorf-Dillingen, Dillinger Straße, Dienstag, 21.01.2025, 07:55 Uhr bis 20:55 Uhr

(hi)Am Dienstag kam es im Laufe des Tages zu einem Wohnungseinbruch in Friedrichsdorf-Dillingen. Der bislang unbekannte Täter hebelte ersten Erkenntnissen zur Folge das Küchenfenster einer Erdgeschosswohnung in der Dillinger Straße auf und verschaffte sich so Zutritt. Anschließend durchsuchte er die Wohnung nach Wertgegenständen. Samt Schmuck flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Einbruchsversuch in Einfamilienhaus,

Wehrheim, Schießgraben, Sonntag, 12.01.2025, 16:00 Uhr bis Dienstag, 21.01.2025, 16:45 Uhr

(hi) Innerhalb der letzten zwei Wochen kam es in Wehrheim zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte versuchten, zwischen Sonntag dem 12.01.2025 und Dienstag dem 21.01.2025 sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Schießgraben" zu verschaffen. Die Täter gelangten zunächst über den Garten an die Rückseite des Hauses und versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Weiterhin beschädigten sie die Glaseinsätze der Terrassentür. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten die Einbrecher nicht in das Hausinnere.

Die Kriminalpolizei in Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden von der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 erbeten.

5. Dieb nutzt Gelegenheit,

Oberursel, Neuhausstraße, Dienstag, 21.02.2025, 0.35 Uhr bis 0.41 Uhr

(ro)Am frühen Dienstagmorgen hat ein Dieb Münzgeld aus einem Auto in Oberursel gestohlen. Der Täter öffnete gegen 0.35 Uhr das Tor einer Garage in der Neuhausstraße und machte sich an dem darin abgestellten BMW zu schaffen und konnte aus dem Inneren des Fahrzeugs Münzen entwenden. Im Anschluss flüchtete der Dieb mit einem Skateboard in Richtung der Straße "Im Rosengärtchen". Nach ersten Erkenntnissen soll der Täter mit einer dunklen Winterjacke sowie einer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Die Regionale Kriminalitätsinspektion des Hochtaunuskreises hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Falls beitragen können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung.

6. Geldbörse aus Rucksack entwendet,

Bad Homburg, Louisenstraße, Dienstag, 21.02.205, 12.20 Uhr bis 13.20 Uhr

(ro)In Bad Homburg hat ein Unbekannter am Dienstagmittag eine Geldbörse aus einem Rucksack entwendet. Ein Passant war zwischen 12.20 und 13.20 Uhr in der Louisenstraße unterwegs. In diesem Zeitraum hat ihm ein Unbekannter die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen, den er auf dem Rücken trug. Der Taschendieb entkam unerkannt. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen. Bleibt für die Polizei der Hinweis, gerade auch in Fußgängerzonen auf seine Wertsachen und Geldbörsen aufzupassen. Bei dichtem Gedränge sollten Sie besonders auf Taschendiebe achten. Geldbörsen, Bargeld sowie Kredit- und EC-Karten gehören nicht in die Außentasche des Rucksacks, sondern sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden. Die Handtasche sollte verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt getragen werden. Weitere Hinweise zur Vermeidung von Trickdiebstählen gibt es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

