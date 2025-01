Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Glücklicherweise unverletzt

Achern (ots)

Alle Beteiligten eines Verkehrsunfalls auf der A5 blieben am Dienstagmittag glücklicherweise unverletzt. Der 37 Jahre alte Fahrer eines Mercedes fuhr hierbei gegen 12:20 Uhr in Achern auf die Autobahn in Richtung Basel auf, als er ersten Ermittlungen zufolge im Anschluss auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte. Hierbei hatte er offenbar einen von hinten herannahenden Autofahrer übersehen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der so ins Schleudern geratene Mercedes kollidierte in der Folge mit einem Lastwagen. Der entstandene Sachschaden an allen Fahrzeugen wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Für die erforderlichen Abschleppmaßnahmen mussten zeitweise Fahrstreifen gesperrt werden, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen führte.

/ma

