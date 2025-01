Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Versuchter Einbruch

Zeugen gesucht

Au am Rhein (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem Anwesen in der Rosenstraße zu schaffen gemacht. Ersten Erkenntnissen zufolge haben der oder die ungebetenen Besucher im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 8 Uhr mehrfach gewaltsam an einer Terrassentür hantiert. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim stellten mehrere Hebelspuren fest. Offenbar hielt die Tür dem Einwirken der Unbekannten jedoch Stand, sodass sie letztlich ohne Beute das Weite suchen mussten. Mit Unterstützung von Kriminaltechnikern versuchen die Ermittler nun, den Einbrechern auf die Spur zu kommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 07245 91271-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

