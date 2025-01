POL-OG: Baden-Baden, Oos - In Autohaus eingebrochen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Ein Arbeiter ist am Dienstagmorgen auf einer Baustelle in der Edekastraße nach einem Sturz aus großer Höhe ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 40-Jährige gegen 8 Uhr mit der Installation von Elektroleitungen beschäftigt, als er ohne Fremdeinwirkung durch die Öffnung einer Zwischendecke etwa 12 Meter in die Tiefe stürzte. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen ...

mehr