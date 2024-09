Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Vollbrand einer Lagerhalle im Gewerbegebiet Mainz-Hechtsheim - Feuer seit Mitternacht unter Kontrolle

Mainz (ots)

Um 21:29 Uhr am Freitagabend (27. September) wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Brand in einer Lagerhalle (30m x 40m) in der Nikolaus-Kopernikus-Straße im Hechtsheimer Gewerbegebiet alarmiert. Seitdem ist die Feuerwehr mit 100 Kräften im Einsatz, inklusive der Kräfte verschiedener Freiwilliger Feuerwehren (Bretzenheim, Drais, Ebersheim, Finthen, Hechtsheim, Stadt, Weisenau) die auch durch Wachbesetzungen (FF Mombach, Bretzenheim und Marienborn) auf beiden Wachen den Grundschutz aufrechterhalten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle stand bereits die gesamte Lagerhalle in Flammen, dichter Rauch drang aus der Halle. Seit Mitternacht ist das Feuer unter Kontrolle. Weiterhin kommt es zu einer anhaltend starken Rauchausbreitung. Mittlerweile ist die in Leichtbauweise gebaute Lagerhalle des Elektrogroßhandels komplett in sich zusammengefallen und bildet eine Art Schutzhülle um das Brandgut. Mit schwerem technischen Gerät müssen die Teile nun erst beseitigt werden, um dann das eigentliche Feuer zu löschen. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich bis in die Morgenstunden andauern.

Erschwert wurden die Löscharbeiten zwischenzeitlich durch einen Flüssiggastank am Einsatzort, aus dem zeitweise Gas ausgetreten ist und der gekühlt werden musste. Eine Explosion des Tanks konnte erfolgreich verhindert werden. Hierbei kamen Wasser und Schaum zum Einsatz.

Messfahrzeuge erkunden die Umgebung und liefern Informationen über die Rauchausbreitung. Auch die Mainzspitze und Teile von Groß-Gerau sind von der entstandenen Geruchsbelästigung betroffen, auch dort werden die Anwohner:innen gebeten, Fenster und Türen bis auf Weiteres geschlossen zu halten. Weiterhin gilt in Hechtsheim, Weisenau, der Oberstadt und der Altstadt: Fenster und Türen geschlossen halten.

Bitte halten Sie die Leitungen des Notrufs 112 für Notfälle frei.

