POL-ME: Kellerbrand - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2501013

Am Freitagnachmittag, 3. Januar 2025, kam es zu einem Brand in einem Wäschekeller eines Mehrfamilienhauses in Langenfeld. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:30 Uhr bemerkten Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Kölner Straße Brandgeruch aus dem Keller und alarmierten die Polizei sowie die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten einen Brandausbruch im Wäschekeller des Hauses fest. Wäsche, die auf einem Wäscheständer zum Trocknen aufgehängt worden war, war aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Dank eines schnellen Eingreifens konnte das Feuer schnell gelöscht und somit größerer Schaden verhindert werden.

Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Wäsche absichtlich in Brand gesetzt wurde, leiteten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung zur Klärung der Brandursache.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

