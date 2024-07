Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Einbrecher unterwegs - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (03.07.2024) trieben noch unbekannte Täter in Herrenberg-Gültstein ihr Unwesen.

Die Unbekannten brachen zwischen 00.15 Uhr und 1.00 Uhr in eine Lagerhalle einer Firma in der Marie-Curie-Straße ein, nahmen einen Pkw-Schlüssel an sich und entwendeten schließlich einem im Hof der Firma geparkten VW Crafter im Wert von etwa 22.000 Euro.

Ebenfalls noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag (02.07.2024) 19.00 Uhr und Mittwoch (03.07.2024) 06.20 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle einer Firma in der Heerstraße. Dort stahlen sie mehrere Motorsägen, Sensen sowie Heckenschweren im Wert von insgesamt etwa 20.000 Euro.

Der entstandene Sachschaden kann in beiden Fällen derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen. Auch Aufzeichnungen von Videoüberwachungskameras können für die polizeilichen Ermittlungen hilfreich sein.

