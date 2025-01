Polizei Mettmann

POL-ME: Kleinkraftrad angezündet - die Polizei ermittelt - Haan - 2501012

Mettmann

In der Nacht auf Samstag, 4. Januar 2025, zündete ein bisher unbekannter Mann ein Kleinkraftrad in Haan-Gruiten an. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass ein unbekannter Mann ein auf der Thunbuschstraße abgestelltes Kleinkraftrad der Marke Piaggio in Brand gesetzt habe. Anschließend sei der nicht näher zu beschreibende Täter in Richtung Düsselberger Straße geflohen.

Trotz eines schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass das Kleinkraftrad völlig ausbrannte.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Der entstandene Schaden wird auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell