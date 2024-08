POL-EN: Wetter- Sturz mit E-Scooter

Schwelm (ots) - Am 02.08.2024, gegen 17:25 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Schwelmer, mit seinem Pkw Toyota, die Straße Neumarkt. In Höhe der Einmündung Moltkestraße übersieht er eine von rechts kommende 59-jährige Schwelmerin mit ihrem Pkw VW. Es kommt zum Zusammenstoß. Die 59-Jährige wird leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

mehr