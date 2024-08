POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots) - Am 02.08.2024, gegen 23:00 Uhr, befuhr eine 36-jährige Ennepetalerin mit ihrem Pkw Kia die Hauptstraße in Fahrtrichtung Möllenkotter Straße. Infolge vorherigen Alkoholgenusses kommt die 36-Jährige von der Fahrbahn ab und touchiert dabei zwei geparkte Pkw. Die 36-Jährige wird leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

