POL-EN: Ennepetal: Zwei Fahrräder auf Gehweg gefunden - Besitzerinnen und Besitzer gesucht

Ennepetal (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Ermittlung der Eigentümerin/des Eigentümers zweier E-Bikes, die am 27. Juni 2024 gegen 22:00 Uhr in der Königsberger Straße auf Höhe der Hausnummer 2 in Ennepetal aufgefunden worden. Ein aufmerksamer Bürger meldete der Polizei, dass sie dort umgekippt auf dem Gehweg liegen würden. Bislang konnten keine Hinwese auf die Eigentümer ermittelt werden.

Es handelt sich um folgende Fahrräder:

1. Bluewheel BXB-75, T08852270389 - Farbe: Weiß mit blau/grauen Streifen 2. Prophete, PEEHJ02698 - Farbe: Schwarz mit gelb/grauen Streifen

Beide E-Bikes befinden sich zur Zeit auf der Wache Ennepetel. Es befinden sich keine Akkus mehr an den E-Bikes. Falls Ihnen die Fahrräder bekannt vorkommen oder sogar Ihnen gehören, können Sie sich bei der Polizei unter der 02336-9166-0 melden oder direkt zur Polizeiwache Ennepetal kommen.

