Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden

Langenfeld - 2501009

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Bereits am Sonntag, 15. Dezember 2024, kam es in der Zeit von 0 Uhr bis 18 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Kurt-Kappel-Straße in Hilden. Der oder die unbekannten Fahrzeugführer beschädigten hierbei ein in circa 3 Meter Höhe angebrachtes Glas-Aluminium-Vordach und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der entstandene Schaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Mittwoch, 1. Januar 2025, kam es zwischen 13:20 Uhr und 13:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Lindberghstraße. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Autos fuhr zunächst auf der Lindberghstraße in Richtung Bachstraße. Auf Höhe der Hausnummer 37 stieß der Wagen aus unbekannten Gründen mit der rechten Fahrzeugfront eines geparkten grauen Audi A5 zusammen. Der Audi wurde erheblich beschädigt, so dass ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Nach dem Unfall entfernte sich der unbekannte Fahrer mit dem Unfallwagen, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Am Donnerstagabend, 2. Januar 2025, gegen 19:15 Uhr wurde der Polizei im Stadtteil Richrath eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Die Fahrerin eines Wagens mit polnischem Kennzeichen war demnach auf der Gravener Straße in Richtung Hildener Straße unterwegs gewesen, als sie über eine Querungshilfe fuhr und dadurch mehrere Verkehrsschilder sowie Pflastersteine beschädigte. Anschließend entfernte sich die Fahrerin, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu ergreifen. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung und dank der Hinweise eines aufmerksamen Zeugen konnten die Einsatzkräfte den Unfallwagen an der Kreuzung Gravener Straße / Helgastraße auf einem Grünstreifen antreffen. Bei der Inaugenscheinnahme des VW Polo wies dieser zahlreiche Beschädigungen auf. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf mindestens 800 Euro. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten die 44-jährige Fahrerin, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Vor Ort führten die Einsatzkräfte einen freiwilligen Atemalkoholtest bei der Frau durch, welcher mit 3,3 Promille (1,65 mg/l) sehr deutlich ausfiel. Zur weiteren Beweisführung nahmen sie die Polin mit zur Polizeiwache nach Langenfeld. Im Rahmen erster Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der VW Polo nicht pflichtversichert ist und die im Fahrzeugschein angegebenen Halterdaten nicht mit den Daten in den polizeilichen Auskunftssystemen übereinstimmten. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell