Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2501008

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Mittwochnachmittag, 1. Januar 2025 bis Donnerstagnachmittag, 2. Januar 2025 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Bergstraße im Stadtteil Langenberg. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen augenscheinlich gewaltsam durch die rückwärtig gelegene Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Unerkannt flohen sie anschließend. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der entstandene Sachschaden an der Terrassentür wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

In der Zeit von Mittwochmittag, 25. Dezember 2024, bis Donnerstagnachmittag, 2. Januar 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses befindliche Wohnung an der Heinrich-Heine-Straße. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen zur Tatzeit gewaltsam durch die Balkontür in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Armbanduhren im Wert von mehreren hundert Euro und flohen anschließend unerkannt durch das Schlafzimmerfenster. Der am Fenster entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit vom 15. Dezember 2024 bis zum 2. Januar 2025 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Sachsenstraße in Ratingen-Hösel. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen zur Tatzeit gewaltsam durch ein Fenster an einem Balkon im Obergeschoss des Hauses in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Schmuck von bisher nicht näher verifiziertem Wert. Sie flohen anschließend unerkannt augenscheinlich auf dem Einstiegsweg. Am Fenster entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In der Zeit von Montagvormittag, 30. Dezember 2024, bis Donnerstagmittag, 2. Januar 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine leerstehende Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße in Metzkausen. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen durch die Wohnungstür gewaltsam in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der oder die Täterinnen oder Täter entkamen anschließend unerkannt. Der an der Wohnungstür entstandene Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit von Montagnachmittag, 30. Dezember 2024, bis Donnerstagmorgen, 2. Januar 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Straße Markt in Hilden. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen gewaltsam durch ein Fenster an der Vorderseite in das Bürogebäude ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Im Stadtteil Unterfeldhaus kam es am Donnerstag, 2. Januar 2025, zwischen 13:30 Uhr und 20:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Erich-Kästner-Straße. Wie die bislang unbekannten Täter in das Haus eindringen konnten, wird derzeit ermittelt. Sie entwendeten hochwertige Armbanduhren und entkamen unerkannt.

Am Donnerstag, 2. Januar 2025, kam es zwischen 15 und 19:30 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus am Fliederweg in Hochdahl. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen über den rückwärtig gelegenen Garten gewaltsam duch die Terrassentür in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Schmuck von bisher nicht näher verifiziertem Wert und entkamen anschließend unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ebenfalls am Donnerstagnachmittag, 2. Januar 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus am Millrather Weg in Unterfeldhaus. In der Zeit von 15 Uhr bis 18:30 Uhr drangen der oder die Täterinnen oder Täter gewaltsam durch ein Kellerfenster in die Wohnräume des Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Donnerstagnachmittag, 2. Januar 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kleiststraße in Langenfeld. In der Zeit von 14 Uhr bis 18:10 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Balkontür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Bargeld. An der Balkontür entstand ein Sachschaden im Wert von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Donnerstag, 26. Dezember 2024, bis Donnerstag, 2. Januar 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus am Louise-Schröder-Weg in Monheim am Rhein. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen zur Tatzeit gewaltsam durch die rückwärtig gelegene Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden im Wert von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell