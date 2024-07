Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Gewässerverunreinigung in Böblingen-Dagersheim

Böblingen (ots)

Bereits am Mittwoch, 17. Juli sowie am heutigen Samstag, 20. Juli 2024, wurde die Feuerwehr Böblingen zu einer Gewässerverunreinigung nach Dagersheim alarmiert.

Im Bereich des Butzengrabens ist es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einer Verunreinigung des Gewässers mit einer ölhaltigen Flüssigkeit gekommen. Als Sofortmaßnahmen wurden am Mittwochabend Ölsperren in der nahegelegenen Schwippe gesetzt, um eine Ausbreitung im Bach zu verhindern. Im Laufe der Woche wurden engmaschige Kontrollen durchgeführt.

Am Samstag wurden am Butzengraben zwischen Böblingen und Dagersheim weitere Maßnahmen in Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde des Landratsamts Böblingen und dem Tiefbau- und Grünflächenamt der Stadtverwaltung Böblingen getroffen: Mit einem speziellen Saugwagen wurde die oberflächliche Verunreinigung abgesaugt. Weitere Ölsperren am Auslauf des Grabens sowie Einlauf in die Schwippe wurden gesetzt.

Fachberater des Technischen Hilfswerks, des Landratsamts Böblingen sowie Vertreter der Schwippe-Angler haben die Maßnahmen eng begleitet und standen beratend zur Seite. Nach dem Absaugen der Verunreinigung wird der wasserführende Graben weiterhin beobachtet. Die Ölsperren verbleiben als Vorsichtsmaßnahme für weitere Tage im Gewässer.

