Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in eine Spielhalle

Moers (ots)

Durch unbekannte Täter kam es in der Nacht zum Montag, gegen 02:11 Uhr, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl an einer Spielhalle auf der Franz-Haniel-Straße in Moers.

Aufgrund dessen brach gegen 02:11 Uhr der Einbruchmeldealarm aus und die Nebelanlage im Gebäude löste aus.

Der oder die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Ob es dem oder den Tätern gelungen ist, Beute zu machen, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Es werden Zeugen gesucht, die im Vorhinein verdächtige Feststellungen im Bereich der Franz- Haniel-Straße gemacht haben.

Diese nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd (Ref. 240205-0330)

