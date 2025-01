PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher geschnappt +++ Einbruch in Restaurant +++ Einbruch erfolglos +++ Handtasche gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher geschnappt,

Bad Homburg, Kirdorfer Straße, Freitag, 24.01.2025, 01:40 Uhr

(am)Die Polizei nahm in der Nacht auf Freitag einen Einbrecher auf frischer Tat in Bad Homburg fest. Gegen 01:40 Uhr meldete ein aufmerksamer Anwohner einen möglichen Einbruch in eine Autowerkstatt in der Kirdorfer Straße. Die Polizei eilte zum Tatort und ergriff ihn. Der Täter verschaffte sich zuvor mittels einer Brechstange Zutritt zur Werkstatt und versuchte Kabel sowie technische Gegenstände zu stehlen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde er wieder entlassen.

2. Einbruch in Restaurant,

Königstein, Frankfurter Straße, Donnerstag, 23.01.2025, 01:30 Uhr bis 02:10 Uhr

(am)In der Nacht auf Donnerstag wurde in ein Restaurant in Königstein eingebrochen. Ein unbekannter Täter brach in der Zeit von 01:30 Uhr bis 02:10 Uhr die Kellertür der Gastwirtschaft in der Frankfurter Straße auf. Er entwendete technische Geräte und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06174 9266-0 entgegen.

3. Einbruch erfolglos,

Oberursel, Philipp-Reis-Straße, Mittwoch, 22.01.2025, 23:30 Uhr bis Donnerstag, 23.01.2025, 04:40 Uhr

(am)Abgeschlossene Türen und Fenster verhinderten in der Nacht auf Donnerstag einen Einbruch in Oberursel. Im Zeitraum von 23:30 Uhr bis 04:40 Uhr versuchte ein unbekannter Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Philipp-Reis-Straße zu gelangen. Der Täter beschädigte einen Bewegungsmelder und versuchte mehrere Fenster und Türen aufzuhebeln. Er schlug sogar in eine Terrassentür ein kleines Loch, scheiterte aber bei jedem Versuch sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Die Fenster und Türen waren von innen zusätzlich verschlossen und so schaffte es der Täter nicht diese zu überwinden. Er flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06171 6240-0 entgegen.

4. Handtasche gestohlen,

Königstein, Bahnhof Königstein Donnerstag, 23.01.2025, gegen 19:50 Uhr

(am)Einer Frau wurde am Donnerstagabend in Königstein die Handtasche von einem Unbekannten gestohlen. Am Bahnhof in Königstein nutzte der Täter gegen 19:50 Uhr einem Moment der Unachtsamkeit einer 16-Jährigen aus und entwendete ihre Handtasche. Er flüchtete im Anschluss in eine S-Bahn in Richtung Frankfurt. Die Person konnte als ca. 1,80 m groß, sehr schlank und afrikanisch aussehend beschrieben werden. Der Dieb sei mit einer schwarzen Jacke, schwarzem Pullover mit farbiger Kapuze und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Er habe zudem eine Papiertüte mit der Aufschrift "Rewe" mit sich geführt. Sollten Sie im Bereich des Tatorts in dem Zeitraum hierzu Feststellungen gemacht haben, nimmt die Polizei in Königstein Ihre Hinweise unter der Rufnummer 06174 9266-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell