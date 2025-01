PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche +++ Wahlplakate beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Vier Einbrüche in Bad Homburg,

Bad Homburg, Montag, 27.01.2025

(da)Am Montag wurden in Bad Homburg vier Einbrüche gemeldet. Zwischen 18.15 Uhr und 22 Uhr drangen die Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus im Landgraf-Gustav-Ring ein und entwendeten Schmuck. Ebenfalls Schmuck und Bargeld erbeuteten die bislang unbekannten Täter in der Straße "Am Rabenstein". Dazu hebelten sie die Terrassentür auf, durch die sie vermutlich auch flüchteten. Ohne Beute machten sich die Diebe in Gonzenheim aus dem Staub. Gegen 20 Uhr kletterten sie über die Dachrinne eines Hauses im Ellerhöhweg, um dort ein Dachfenster aufzuhebeln. Sie wurden jedoch durch die ausgelöste Alarmanlage aufgeschreckt und flüchteten unverrichteter Dinge. In der Landgraf-Friedrich-Straße wurden die Einbrecher von einer Hausbewohnerin überrascht. Gegen 19.10 Uhr kletterten die bislang unbekannten Täter auf den Balkon des Hauses. Dort hebelten sie zunächst an der Balkontür und schlugen, als dies misslang, den Glaseinsatz der Tür ein. In diesem Moment wurden sie jedoch von der Hausbewohnerin überrascht und flüchteten. Eine Beschreibung der Einbrecher war der Hausbewohnerin nicht möglich, jedoch beobachtete sie ein verdächtiges Fahrzeug. Es handelte sich um einen schwarzen VW Golf mit Hildburghäuser Kennzeichen (HBN). Im Auto saß ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann mit grauen Haaren und Bart. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in allen Fällen. Wem das genannte Auto oder verdächtige Personen aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher gehen leer aus,

Kronberg, Guaitastraße, Montag, 27.01.2025, 17.45 Uhr bis 21.20 Uhr

(da)Am Montag gingen Einbrecher in einem Einfamilienhaus in Kronberg leer aus. Zwischen 17.45 Uhr und 21.20 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter auf das Grundstück in der Guaitastraße. Hier öffneten sie gewaltsam ein Kellerfenster, um in die Wohnräume zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten, fanden jedoch keine Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Einbruch in Wohnhaus,

Neu-Anspach, Hauptstraße, Samstag, 25.01.2025, 10 Uhr bis Montag, 27.01.2025, 7 Uhr

(da)Einbrecher sind am Wochenende in ein Haus in Neu-Anspach eingestiegen. Zwischen Samstagvormittag und Montagfrüh hebelten die Täter ein Kellerfenster des Hauses in der Hauptstraße auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Wahlplakate beschädigt,

Königstein, angezeigt am Montag, 27.01.2025

(da)Am Montag wurden der Polizeistation Königstein mehrere beschädigte Wahlplakate gemeldet. In der Zeit vom 17. Januar bis zum 26. Januar beschädigten Unbekannte insgesamt 15 Wahlplakate. Betroffen waren Plakate in der Innenstadt, Schneidhain und Falkenstein. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Bereits am 7. Januar hatte die Polizei von mehreren beschädigten Plakaten verschiedener Parteien in Königstein berichtet. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell