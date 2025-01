POL-HG: Wohngebäudebrand in Friedrichsdorf-Burgholzhausen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Vier Einbrüche in Bad Homburg, Bad Homburg, Montag, 27.01.2025 (da)Am Montag wurden in Bad Homburg vier Einbrüche gemeldet. Zwischen 18.15 Uhr und 22 Uhr drangen die Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus im Landgraf-Gustav-Ring ein und entwendeten Schmuck. Ebenfalls Schmuck und Bargeld erbeuteten die bislang unbekannten Täter in der Straße "Am Rabenstein". Dazu ...

