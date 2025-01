POL-HG: +++ Vermisste Person angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Wohngebäudebrand in Friedrichsdorf-Burgholzhausen Ereigniszeit: 28.01.2025, 15:55 Uhr Ereignisort: Königsteiner Straße, 61381 Friedrichsdorf-Burgholzhausen Am Dienstagnachmittag, dem 28.01.2025, brannte eine Wohnung in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus in Friedrichsdorf-Burgholzhausen. Aus bisher ungeklärter Ursache entfachte sich ein Feuer in der Küche einer Erdgeschosswohnung. ...

