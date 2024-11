Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zivilfahnder nehmen gesuchten Straftäter fest und stellen verfälschte Pässe sicher

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zivilfahnder haben am Freitagnachmittag (8.11.) einen gesuchten Straftäter festgenommen, nach dem mit zwei Haftbefehlen gefahndet wurde. Gegen 16.45 Uhr stoppten die Einsatzkräfte das Fahrzeug eines polizeibekannten, 29 Jahre alten Mannes auf der Autobahn 5 bei Mörfelden-Walldorf. Der 33-jährige Beifahrer wies sich mit einem rumänischen Reisepass aus. Schnell stellten die Fahnder jedoch fest, dass es sich dabei um eine Fälschung handelte. Beim Abgleich seiner richtigen Personalien fiel auf, dass er durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen schweren Bandendiebstahls und durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Raubes zur Fahndung ausgeschrieben war. Es standen noch Restfreiheitsstrafen von 1 Jahr und 10 Monaten sowie 465 Tagen zu Buche. Einen weiteren verfälschten Reisepass stellten die Beamten bei der Durchsuchung des Fahrzeuges sicher. Der 33-Jährige wurde festgenommen und für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht. Im Anschluss kam er in eine Haftanstalt. In dem neu eingeleiteten Verfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung muss er sich jetzt zusätzlich strafrechtlich verantworten.

