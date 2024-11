Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Diebestrio ergaunert Bargeld

Kriminalpolizei ermittelt

Bensheim (ots)

Am Samstagnachmittag, den 9. November, kam es in der Drususstraße zu einem Trickdiebstahl, bei dem eine Gruppe dreier Personen im Verdacht steht, Bargeld erbeutet zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine der verdächtigen Personen gegen 15 Uhr an der Haustür der betroffenen Anwohnerin geklingelt und unter einem Vorwand um Eintritt gebeten haben.

Während die Bewohnerin in das Gespräch vertieft gewesen war, hatten sich die beiden weiteren Komplizen unbemerkt Zugang zum Haus verschafft. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und nahmen Geld an sich. Erst nachdem die Gruppe bereits das Weite gesucht hatte, fiel der Diebstahl auf.

Die Kriminalpolizei (K21/22) aus Heppenheim ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Nachmittag des 9. November verdächtige Beobachtungen in der Drususstraße gemacht haben könnte, möge sich bitte unter der Rufnummer 06252 7060.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe und zögern Sie nicht, wenn Sie verdächtige Fremde im Gebäude beobachten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu verständigen. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Öffnen Sie Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie nur Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder der Hausverwaltung in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von Ihrer Hausverwaltung vorab angekündigt worden sind. Das Gleiche gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke oder Ableser von Gas-/Stromzählerständen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell