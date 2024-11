POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Beinahezusammenstoß gesucht

Lampertheim (ots) - Im Zeitraum von Samstag 19:00 Uhr ( 09.11.2024 ) bis Sonntag 20:25 Uhr (10.11.2024) wurde im "Sandtorfer Weg" in Lampertheim ein geparkter blauer Skoda an der Beifahrertür beschädigt. Der Pkw war ordnungsgemäß am linken Straßenrand abgestellt gewesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden lässt sich auf ca. 1.500 ...

