Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Nord: Martin-Luther-King-Ring nach schwerem Verkehrsunfall gesperrt

Darmstadt (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen (10.11.) gegen 03:00 Uhr wurden insgesamt fünf Personen zum Teil schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Darmstädter mit seinem PKW und drei weiteren Insassen den Martin-Luther-King-Ring in Darmstadt in Richtung Kranichstein. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß er dort frontal mit einem entgegenkommenden PKW, einer ebenfalls aus Darmstadt stammenden 29-jährigen Frau, zusammen. Dieses Fahrzeug wurde durch den Aufprall in den Gegenverkehr geschleudert, sodass ein weiterer, aus Richtung Frankfurter Straße kommender 24-jährige Fahrer aus Weiterstadt nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und ebenfalls in die Unfallstelle hineinfuhr. Die vier Insassen des zuerst genannten PKWs wurden durch den Aufprall teils schwer verletzt, die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitt nur leichte Verletzungen. Fahrer und Beifahrerin des dritten beteiligten PKW blieben unverletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert und dort behandelt. Der Martin-Luther-King-Ring musste für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn zwischen Arheilger Straße und Kranichsteiner Straße für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird seitens der Polizei auf ca. 30.000 EURO geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei dem 3. Polizeirevier Darmstadt unter Tel.: 06151-969-41310 zu melden.

Berichterstatter: PHK Schuricht

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell